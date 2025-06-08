Корреспондент Al Mayadeen решил показать истинное лицо киевского режима

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 46 0

Ради этого он прибыл на место обмена и передачи тел между Россией и Украиной.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Украинская сторона постоянно отвергает и не соблюдает договоренности. Об этом 5-tv.ru рассказал корреспондент телеканала Al Mayadeen Мусаллам Шеайто. Он прибыл на место, где должен был состояться обмен телами погибших России и Украины, вместе с директором Русско-Арабского культурного центра в Санкт-Петербурге

Как уточняет журналист, они приехали, чтобы показать настоящее лицо киевского режима. Шеайто также отметил, что поведение властей Украины не удивляет, ведь они постоянно «искажают историческую правду».

«Они всегда не соблюдают, отвергают всякие договоренности», — прокомментировал он.

Однако Шеайто отметил странность в нежелании передать тела погибших родственникам.

«Это очень странно, что они не хотят принять тела и передать их родителям и родственникам военных», — поделился он.

По его словам, украинское правительство занимается геноцидом собственного народа.

«Аль-Маядин» (Al Mayadeen) является панарабским телеканалом. Его штаб-квартира находится в столице Ливана. Вещание происходит на арабском языке. В основном СМИ специализируется на новостных программах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД РФ назвали манипуляцией договоренностями отказ Киева принять тела боевиков. По словам посла ведомства, Украина нарушает нормы международного гуманитарного права.

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