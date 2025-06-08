«Чувствительный момент»: Зави Эштон и Том Хиддлстон ждут второго ребенка

Пара до сих пор так официально и не расписана.

Британские актеры Зави Эштон и Том Хиддлстон ждут второго ребенка. Об этом супруга исполнителя роли Локи сообщила в интервью Vogue.

Актриса рассказала о совместной работе над образом для красной дорожки с дизайнером Эмилией Уикстед. Публичный выход, где особенно был заметен округлившийся живот Зави, пара сделала на премьере последнего фильма Хиддлстона «Жизнь Чака» в Лондоне.

«Мне очень повезло работать с кем-то, кого я знаю, и кто был бы защитником меня в этот чувствительный момент на красной ковровой дорожке», — поделилась Зави в публикации.

Эштон и Хиддлстон начали встречаться после совметной работы над пьесой «Предательство» в Лондоне в 2019 году. В июне 2022 года стало известно о помолвке пары. Свадьба пока что так и не состоялась. А в октябре этого же года у них родился первенец. Однако пара до сих пор не рассекретила пол и имя ребенка.

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