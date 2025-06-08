«Чувствительный момент»: Зави Эштон и Том Хиддлстон ждут второго ребенка

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Зави Эштон и Том Хиддлстон ждут второго ребенка

Зави Эштон и Том Хиддлстон ждут второго ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Efren Landaos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пара до сих пор так официально и не расписана.

Британские актеры Зави Эштон и Том Хиддлстон ждут второго ребенка. Об этом супруга исполнителя роли Локи сообщила в интервью Vogue.

Актриса рассказала о совместной работе над образом для красной дорожки с дизайнером Эмилией Уикстед. Публичный выход, где особенно был заметен округлившийся живот Зави, пара сделала на премьере последнего фильма Хиддлстона «Жизнь Чака» в Лондоне.

«Мне очень повезло работать с кем-то, кого я знаю, и кто был бы защитником меня в этот чувствительный момент на красной ковровой дорожке», — поделилась Зави в публикации.

Эштон и Хиддлстон начали встречаться после совметной работы над пьесой «Предательство» в Лондоне в 2019 году. В июне 2022 года стало известно о помолвке пары. Свадьба пока что так и не состоялась. А в октябре этого же года у них родился первенец. Однако пара до сих пор не рассекретила пол и имя ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Регина Тодоренко подтвердила беременность на свадьбе друзей.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:05
«Постыдная пиар-компания»: почему Украина не может отказаться от переговоров с РФ
17:03
«Чувствительный момент»: Зави Эштон и Том Хиддлстон ждут второго ребенка
16:39
Дело общеевропейское: как националисты в Латвии борются с русским языком
16:14
Пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
15:54
«Свинство»: немецкий журналист осудил отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ
15:38
«Киски любят ваши песни?» — SHAMAN ответил на провокационный вопрос

Сейчас читают

«Верни»: украинцы обратились к Зеленскому из-за отказа забрать тела боевиков ВСУ
«Люблю танцевать под Кадышеву»: Федункив рассказала о музыкальных предпочтениях
«Музыка Фадеева неземная!»: SHAMAN представил песню для «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025