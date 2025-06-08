Сергей Собянин рассказал о масштабной программе ко Дню молодежи

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 18 0

В программе будут лекции, мастер-классы, ярмарка вакансий, встречи с экспертами, соревнования и тренировки, практические занятия и выступления популярных артистов.

Сергей Собянин рассказал о масштабной программе ко Дню молодежи

Фото: mos.ru

Столица готовится ко Дню молодежи. О программе мероприятий, которые пройдут на 250 площадках города, в том числе в рамках проекта «Лето в Москве», рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Центральным событием станет масштабный фестиваль „День молодежи“. Он пройдет 28 и 29 июня на Болотной площади, где открыта „Молодежная точка“. На это событие ежегодно приезжают также ребята из других регионов и стран. В этом году активности на фестивале будут посвящены карьере, креативу, спорту, личностному развитию, волонтерству и патриотизму», — отметил мэр Москвы.

В программе фестиваля будут лекции, мастер-классы, ярмарка вакансий, встречи с экспертами, соревнования и тренировки, практические занятия и выступления популярных артистов. Кроме того, пройдет акустический концерт и летний Кубок молодежи Москвы по КВН.

Ознакомиться с праздничной программой можно на портале «Молодежь Москвы».

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