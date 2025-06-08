Про ВИЧ и предраковое состояние: Билан шокировал правдой о своем здоровье

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Певец Билан находился в предраковом состоянии

Синее колено и предраковое состояние: Билан рассказал о проблемах со здоровьем

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Ранее у артиста были обнаружены грыжи, которые передавили ему нервы и вызывали сильную боль.

Заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан находился в предраковом состоянии. Об этом певец сообщил в интервью журналисту Надежде Стрелец

Билан решил сразу успокоить фанатов. Врачи и грамотное лечение помогли предотвратить ужасные последствия. Он признался, что обожает российскую медицину. По словам исполнителя, важнее врачей никого нет.

«Я абсолютно здоровый человек. Единственное, после перелома, например, у меня система сосудов немножко здесь, на левой ноге, поехала — синее колено. А в остальном прям все, слава Богу, хорошо», — рассказал артист.

Билан также решил опровергнуть слухи о диагнозах, которые распространяли интернет пользователи. Например, ему в числе прочих приписывали ВИЧ.

Весной 2016 года у исполнителя было обнаружено пять грыж, которые передавливали нервы и вызывали сильную боль. Также в июне 2018 певец был госпитализирован с воспалением легких.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дима Билан относится к критике в его адрес.

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