«Это был конец»: у Оксаны Самойловой публично разошлось платье на ягодицах

Инцидент произошел уже к концу мероприятия.

У блогера Оксаны Самойловой во время Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда треснуло платье прямо в районе ягодиц. О казусе она рассказала в своем блоге.

«Случилось непредвиденное. Хорошо, что это был конец вечера», — поделилась блогер.

Пикантный момент произошел уже после завершения официальной части — красной дорожки и церемонии награждения.

Никто из гостей и зрителей треснутого платья сзади не заметил.

Оксана Самойлова и ее супруг рэпер Джиган приехали на мероприятие на культовом Cybertruck. Для этого важного вечера звездная пара выбрала элегантные бежевые наряды, которые подчеркивали их тонкий вкус и чувство стиля. Сам рэпер в этом году получил сразу три номинации за трек «Худи», записанный вместе с Artik & Asti и NILETTO.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова купила заброшенный пансионат, построенный в 1980-х годах недалеко от Москвы. Там она намерена создать экоферму.

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