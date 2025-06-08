Два человека погибли в пожаре на востоке Москвы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Возгорание ликвидировали более 20 сотрудников.

Два человека погибли в результате пожара на востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во время пожара в административно-складском комплексе по улице Пермская в восточной части Москвы погибли два человека. Об этом стало известно из сообщения МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло на третьем этаже многоуровневого комплекса. Высота здания — от трех до девяти этажей. В огне оказались личные вещи сотрудников и оборудование.

Уточнялось, что с верхних этажей удалось спасти 33 человека. Еще один человек пострадал. Двое людей погибли, о чем сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

К ликвидации возгорания было привлечено более 20 человек, а также задействовано семь единиц специальной техники.

По факту гибели двух людей в пожаре прокуратура столичного региона начала проверку. В настоящий момент точная причина возгорания пока не установлена. Ее назовут после пожарно-технической экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Пушкино ликвидировано открытое горение на складе с газовыми баллонами. С огнем боролись около ста сотрудников. Было привлечено 27 единиц специальной техники.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:25
Стратегия НАТО важнее граждан: Британия игнорирует миграционную угрозу
23:02
«Мы всех найдем»: Харьков подвергся самой масштабной атаке по военной инфраструктуре
22:37
Два человека погибли в пожаре на востоке Москвы
22:16
«Я — массонка деревенская»: Настя Ивлеева вышла на связь после свадьбы
21:56
В подмосковной реке Уча утонул семилетний ребенок
21:35
«Жаль этих женщин»: дочь Заворотнюк ответила на критику своей внешности

Сейчас читают

«И любовь, и страдания»: Федункив объяснила новую волну популярности Кадышевой
«Верни»: украинцы обратились к Зеленскому из-за отказа забрать тела боевиков ВСУ
«Киски любят ваши песни?» — SHAMAN ответил на провокационный вопрос
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025