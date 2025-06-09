На юге Москвы мужчину затянуло в канализацию во время мощного ливня

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

На юге Москвы мужчину затянуло в канализацию во время мощного ливня

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во время мощного ливня, прошедшего в Москве, мужчину затянуло в канализацию. Об этом написало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

По информации ведомства, инцидент случился в южной части столицы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Специалисты деблокировали пострадавшего из ливневой решетки, в которой он застрял ранее.

Мужчину передали для осмотра медицинским работникам.

В Гидрометцентре России накануне предупреждали о непогоде, которая в конечном счете обрушилась на Москву и Московскую область в прошедшие выходные — 7 и 8 июня. В регионах было отмечено сильнейшее выпадение осадков, гром и гроза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Внуково из-за ливня прорвало крышу. Часть потолка начала протекать в результате давления водных потоков. Несмотря на подтопление отдельных зон здания, для пассажиров его не закрыли. Администрация рекомендовала сверяться с предстоящими рейсами, чтобы уточнить детали полета и узнать о возможных изменениях.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:19
«Приходится выбирать»: Рита Дакота не может родить из-за неудачной операции
0:52
Опубликованы кадры захода ВС России в Днепропетровскую область
0:21
На юге Москвы мужчину затянуло в канализацию во время мощного ливня
23:50
Слаженность и темп: российские бойцы ежедневно освобождают населенные пункты в зоне СВО
23:25
Стратегия НАТО важнее граждан: Британия игнорирует миграционную угрозу
23:02
«Мы всех найдем»: Харьков подвергся самой масштабной атаке по военной инфраструктуре

Сейчас читают

«И любовь, и страдания»: Федункив объяснила новую волну популярности Кадышевой
«Верни»: украинцы обратились к Зеленскому из-за отказа забрать тела боевиков ВСУ
«Киски любят ваши песни?» — SHAMAN ответил на провокационный вопрос
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025