Знаменитость находит уют в общении с близкими людьми.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, который известен под псевдонимом SHAMAN, поделился своим пониманием места, куда хочется возвращаться. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

По словам исполнителя, к определенному положению на карте он не привязывается, а своим домом считает целую страну.

«Вообще, мой дом — вся Россия», — заявил артист.

SHAMAN не спешит обзаводиться собственным жильем, поскольку в Москве обычно находится недолгое время. Остальную часть графика он занимается рабочими проектами и гастролирует.

«Понимаете, в чем дело, во-первых, квартиры у меня нет. И я, честно говоря, пока не считаю нужным задумываться о ее приобретении, потому что я в любом случае в Москве считанные дни месяца», — пояснил он.

К тому же SHAMAN добавил, что превыше места, куда можно вернуться, для него свобода. Как аргумент он привел расхожую фразу про творческого человека, каким он, без сомнения, является: «Я художник, я так вижу».

«Знаете, такая есть фраза о том, что художник должен быть голодным, свободным. Здесь в этом тоже есть определенная романтика, на мой взгляд», — рассудил певец.

Еще в понимании исполнителя родной уголок можно обрести, если рядом есть близкий соратник.

«Дом, в первую очередь, — это люди, которые создают в нем уют, определенную атмосферу», — заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru писал, как SHAMAN ответил на провокационный вопрос.