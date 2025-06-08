«Киски любят ваши песни?» — SHAMAN ответил на провокационный вопрос

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 63 0

Певец SHAMAN рассказал, что киски любят его песни

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Артист смутился, но с юмором вышел из ситуации.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, передал привет кискам именитого дрессировщика Юрия Куклачева. Он был рад услышать, что циркач поет своим кошкам его треки. Об этом исполнитель хита «Я русский» рассказал в беседе 5-tv.ru в рамках Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА.

Провокационный вопрос о том, знает ли певец о любви кошек к его песням, сначала смутил Дронова. Но затем SHAMAN с улыбкой вышел из ситуации и отозвался теплыми словами о дрессировщике. Он был рад услышать, что Куклачев смог оценить его песни.

«Мы с ним очень хорошо знакомы. Я всегда его поддерживаю. Бываю на его шоу. С удовольствием приду еще раз. Большой привет ему! И его кискам!» — поделился певец.

Юрий Куклачев признался в беседе Общественной службе новостей 4 июня, что его кошки обожают, когда он поет песни SHAMAN. Они начинают мурлыкать и ластиться. Дрессировщик поделился, что из-за этого сам «подсел» на творчество исполнителя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN рассказал подробности о песне для «Интервидения». 

 

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