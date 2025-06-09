Болезнь отпускников: почему вспышки инфекции Коксаки часто возникают в Турции

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Инфектолог Коновалов: вспышки инфекции Коксаки часто возникают в Турции

Почему вспышки инфекции Коксаки часто бывают в Турции

Фото: www.globallookpress.com

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Чаще всего это заболевание цепляется за детей.

Летом, особенно среди туристов из Турции, традиционно возникает вспышка вируса Коксаки. О том, почему данное заболевание распространено среди вчерашних отпускников, изданию aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей, заместитель директора ЦРОП Института материнства и детства Пироговского Университета РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов.

Коксаки — это энтеро (кишечный) вирус, который может проявляться и лихорадкой, и высыпаниями на ступнях, ладонях и ротоглотки, и болями в межреберных промежутках, и воспалением сердечной мышцы, и менингитом, а может и вовсе пройти бессимптомно. В последнем случае человек является носителем и способен передать данное заболевание окружающим, в том числе и воздушно-капельным путем. Особенно заметно вирус проявляется у детей до десяти лет, уточнил медик.

Однако чаще всего Коксаки встречается у туристов, вернувшихся из отдыха, например, в Турции.

«Это связано с тем, что даже бессимптомный больной активно выделяет вирус продолжительное время, в первую очередь с фекалиями, в том числе в закрытых водоемах, бассейнах. Таким образом, инфицирование детей раннего возраста происходит контактным путем, через воду», — объяснил Коновалов.

Он заметил, что самый эффективный способ профилактики — это соблюдение правил индивидуальной гигиены. А также избегание большого скопления людей и замкнутых водоемов. Кроме того, эксперт советует пить только бутилированную или дезинфицированную воду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эпидемиолог Онищенко рассказал о лечении Коксаки.

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