«Препаратов от вируса нет»: эпидемиолог Онищенко рассказал о лечении Коксаки

Для профилактики заболевания стоит чаще мыть руки, а на курортах пить воду, происхождение которой не вызывает сомнений.

Не существует препаратов, которые могли бы вылечить от вируса Коксаки. Терапия ограничивается лекарствами от симптомов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«На данный момент не существует противовирусных препаратов, чья эффективность была бы подтверждена научными исследованиями. В связи с этим, лечение ограничивается лишь симптоматической терапией. В случае повышения температуры тела выше 38,5 градуса Цельсия рекомендуется применение жаропонижающих средств, таких как парацетамол или ибупрофен. Также важно обеспечить больному обильное питье. Сыпь, если она появляется, не требует специального лечения», — поделился эксперт.

По словам специалиста, ни в коем случае не стоит употреблять антибиотики, так как Коксаки не является бактериальным заболеванием. Если вирус будет протекать без осложнений, то организм справится с ним самостоятельно. Температура тела снижается на третий-пятый день, остальные симптомы уходят через одну-две недели. Если признаки инфекции похожи на обычное ОРЗ, то вмешательство врача может не потребоваться.

Для профилактики заболевания, как отмечается в материале, нужно чаще мыть руки, а на курортах пить воду, происхождение которой не вызывает сомнений. По словам эксперта, даже если вы уже переболели вирусом Коксаки, это не даст гарантий, что вы не заболеете им повторно.

Специалист отметил, что чаще всего заболевание поражает детей в возрасте от трех до десяти лет. Эпидемиолог добавил, что очаги распространения инфекции в зарубежных отелях не удивляют, так как это места с общественным бассейном и разнообразным питанием.

Вирус Коксаки сопровождается высыпаниями на теле, которые выглядят как мелкие пузырьки или красноватые пятна. Часто в симптомах отмечается рвота, диарея и слабость.

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