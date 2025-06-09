Армия РФ увеличила площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области
Об успехах российских бойцов за сутки рассказали в Минобороны.
Фото: Река Александр/ТАСС
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ВС РФ увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневной сводки.
«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области», — говорится в публикации оборонного ведомства.
Также российская армия минувшей ночью нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по вражескому аэродрому в районе Дубно в Ровенской области.
«Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам», — указали в Минобороны.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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