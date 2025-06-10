«Забудьте любовь к дивану»: от какой опасной болезни может спасти отказ от лени

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 50 0

Активный образ жизни помогает предотвратить болезнь Альцгеймера

Невролог порекомендовал отказаться от любви к дивану

Фото: 5-tv.ru

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Врач рассказал, что забывчивость может быть сигналом о начале болезни Альцгеймера.

Невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов порекомендовал для профилактики болезни Альцгеймера побороть лень и встать с дивана, а также всей душой полюбить активный образ жизни. В беседе с aif.ru врач перечислил основные признаки страшного диагноза.

«Есть мнение, что доброкачественная забывчивость — это нормальное старение, но другая группа ученых считает, что она может быть началом болезни Альцгеймера», — сказал доктор.

Валерий Новоселов посоветовал россиянам, которые заботятся о своем здоровье, много гулять и чаще делать физические упражнения. Эти простые действия помогут защитить мозг от старения.

«Забудьте любовь к дивану», — добавил эксперт.

При этом Валерий Новоселов подчеркнул, что наличие генов, увеличивающих риск болезни Альцгеймера, не говорит о том, что она обязательно появится. Однако отсутствие этих же генов также не гарантирует того, что болезнь не разовьется.

Ранее 5-tv.ru писал, что чрезмерное употребление ледяных напитков может повредить зубы.

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«Забудьте любовь к дивану»: от какой опасной болезни может спасти отказ от лени

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