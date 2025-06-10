Рыболовецкое судно загорелось во Владивостоке

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Пожар на площади в 200 квадратных метров произошел в бухте Золотой Рог

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Подтергера; 5-tv.ru

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Один человек погиб в результате возгорания на траулере на Дальнем Востоке.

Во Владивостоке произошел пожар на рыболовецком судне.

Траулер находится на стоянке у пирса в бухте Золотой Рог. В результате ЧП погиб один человек, из огня спасены 24. Площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. На оперативных кадрах видно, что несколько помещений полностью выгорели.

Сейчас пожар уже потушен. Следователи устанавливают причины и источник возгорания.

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