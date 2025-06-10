Интимный вопрос: что может влиять на женское здоровье

В списке спорт, элементы одежды и ошибки половой жизни.

Почти каждая шестая женщина от 18 до 50 лет сталкивается с проблемой недостаточного увлажнения влагалища. Сухость в интимной зоне может появиться из-за использования неудобного нижнего белья, частого секса, а также из-за чрезмерного занятия велоспортом и даже бегом. Об этом Газета.ру рассказала доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, психиатр, психотерапевт и врач-сексолог Наталья Стеняева.

Одна из самых распространенных причин возникновения сухости влагалища — моющие средства, используемые в гигиенических целях.

«Многие женщины для интимной гигиены выбирают обычные средства для душа (гели, пенки), предназначенные для очищения кожи. Они подходят для общей гигиены, но не для очищения интимной области», — подчеркнула врач.

Стеняева пояснила, что в состав таких средств входят компоненты, которые разрушают естественные защитные слои покровных тканей вульвы. Из-за этого возникает ощущение сухости. Поэтому для интимной гигиены очень важно использовать специальное средство.

Другая частая причина появления сухости в интимной области — ежедневные прокладки. В средствах женской гигиены могут содержаться компоненты, вызывающие раздражение кожи.

По словам доктора, к сухости влагалища может приводить даже активная сексуальная жизнь.

«Недостаточное увлажнение легко приводит к появлению трещин, микротравмам и раздражению кожи и слизистых, поэтому важно обеспечить профилактику сухости», — добавила Наталья Стеняева.

Кроме этого, у некоторых женщин, занимающихся также активно спортом, тоже появлялись неприятные симптомы. Это было связано с чрезмерной нагрузкой на область промежности.

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