Лавров: страны Прибалтики ведут себя как мелкие хулиганы

Москва благодарна Минску за готовность оказать посреднеднические услуги по Украине. А также за содействие в организации обменов пленными. Об этом заявил Сергей Лавров во время совместного брифинга с коллегой из Белоруссии Максимом Рыженковым. Зашла речь и о прибалтийских соседях. Глава нашего МИД сравнил их с мелкими хулиганами, которые действуют по указке взрослых.

«И когда ты начинаешь их ставить на место, выбегают большие хулиганы, шпана, которые этими мелкими руководят. И натравливают их на нормальных людей. Вот сейчас очень похожая ситуация ситуация с этими тремя прибалтийскими государствами и теми еврограндами, как они себя называют, которые манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей — постоянно ослаблять Российскую Федерацию и всех ее друзей и союзников», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На этом фоне министры обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства. Речь прежде всего шла об интеграции в рамках Союзного государства.