Мэра Красноярска Владислава Логинова арестовали по делу о получении взятки
Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
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Мэр Красноярска Владислав Логинов будет находиться под арестом до 4 августа, об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
По словам депутата Горсовета Вячеслава Дюкова, задержанный использовал городские ресурсы в личных целях, а также, как заявил депутат, он исходил из личных интересов по обогащению и не учитывал нужды и возможные пользы для горожан.
Теперь его обвиняют в получении взятки размером более 180 миллионов рублей, которые, по версии следствия, расходовались на оплаты строительства бани, находящаяся на земельном участке Логинова. Следственный комитет рассматривает и другие возможные эпизоды с деятельностью мэра, включая фиктивные подрядные отношения и картельные сговоры.
Также известно, что еще в 2024 году приходили предложения о снятии Логинова с должности.
Об операциях, которые проворачивал Логинов, возбуждении уголовного дела и коррупционном скандале читайте подробнее тут.
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