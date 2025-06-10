Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на шесть миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщили «Известия».

В основе дела — два эпизода, связанные с продвижением нетрадиционных семейных ценностей. Суд квалифицировал эти действия как пропаганду запрещенного в России движения и наложил штраф на американскую компанию.

Apple теперь должна заплатить за нарушение, которое, согласно российскому законодательству, считается экстремистским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Молдавии прошли протесты против парада ЛГБТ. Молодежь оппозиционного блока «Победа» устроила митинг прямо у представительства ЕС в Кишиневе, выразив протест против ценностей, навязываемых Брюсселем.

Некие неправительственные организации требовали провести марш сексуальных меньшинств 15 июня, и хотя мэрия отказала, европейцы настояли на разрешении шествия. В «Победе» назвали это вмешательством и навязыванием извращений, после чего вышли на свой митинг. Экс-глава Гагаузии Ирина Влах и Майя Санду также выступают за поддержку нетрадиционных отношений.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России