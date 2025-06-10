Таганский суд Москвы наложил штраф на Apple за распространение ЛГБТ*

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

В основе дела — два эпизода.

Таганский суд Москвы наложил штраф на Apple за распространение ЛГБТ

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на шесть миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщили «Известия».

В основе дела — два эпизода, связанные с продвижением нетрадиционных семейных ценностей. Суд квалифицировал эти действия как пропаганду запрещенного в России движения и наложил штраф на американскую компанию.

Apple теперь должна заплатить за нарушение, которое, согласно российскому законодательству, считается экстремистским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Молдавии прошли протесты против парада ЛГБТ. Молодежь оппозиционного блока «Победа» устроила митинг прямо у представительства ЕС в Кишиневе, выразив протест против ценностей, навязываемых Брюсселем.

Некие неправительственные организации требовали провести марш сексуальных меньшинств 15 июня, и хотя мэрия отказала, европейцы настояли на разрешении шествия. В «Победе» назвали это вмешательством и навязыванием извращений, после чего вышли на свой митинг. Экс-глава Гагаузии Ирина Влах и Майя Санду также выступают за поддержку нетрадиционных отношений.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.60
-0.55 89.79
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:56
«Важный канал»: с чем связано желание Евросоюза ввести новые санкции против РФПИ
20:40
По-домашнему: Лера Кудрявцева и Игорь Макаров скромно отметили годовщину свадьбы
20:24
Таганский суд Москвы наложил штраф на Apple за распространение ЛГБТ*
20:09
«Очень быстро стали близкими»: «Лавандовый раф» Василенко встречался с Фриске
19:55
Расстрелявший учеников в Австрии вернулся в школу ради мести
19:49
Юра Борисов вернется в голливудское кино и снова сыграет русского

Сейчас читают

Эвакуация в один конец, или Зоны смерти огромных размеров: Израиль лишает Газу людей
Павел Дуров расценил задержание во Франции как нападки страны на своего союзника
Секрет прост: отец Илона Маска рассказал, как вырастить гения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025