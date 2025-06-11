«Освещать людям путь»: Лещенко поделился своими планами о выступлениях на сцене

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Лев Лещенко: артист должен до последнего своего вдоха радовать людей

Лев Лещенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Для народного артиста важно самовыражение.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко собирается выступать на сцене до последнего вдоха. Об этом он заявил в интервью Общественной службе новостей.

Вопреки возрасту, он продолжит петь и радовать публику, пока хватает сил и вдохновения.

«Любому творческому человеку важно самовыражаться — если ты этого не делаешь, то чувствуешь себя как в клетке. А для артиста забвение равносильно смерти. Артист должен до последнего своего вдоха освещать людям путь, радовать и дарить им хорошее настроение, иначе грош ему цена», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лев Лещенко поделился своим взглядом на успех Александра Овечкина. Народный артист РСФСР с нетерпением ждет, когда хоккеист вернется в московское «Динамо» в 2026 году. По его словам, Овечкин — настоящий лидер и лицо российского хоккея.

Лещенко также хорошо знаком с мамой Овечкина — Татьяной Овечкиной, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу и тренером. Артист считает их большой «Динамовской семьей», в такой атмосфере не мог появиться кто-то иной, кроме настоящего труженика, похожего на Александра.

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