«Учебные» визы: руководство вуза в Гатчине подозревают в незаконной легализации мигрантов

Самое громкое за последнее время уголовное дело о массовой легализации иностранцев в России сегодня было возбуждено в отношении сотрудников Гатчинского государственного университета. Под подозрение попали ректор и еще несколько его заместителей. Тут надо отметить, что это уже не первые подобные обвинения в адрес руководителей учебных заведений на северо-западе страны, но в данном случае, как выяснил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, о махинациях знал весь вуз и все молчали.

Таких студентов здесь еще не видели. Вместо обучающихся в здании Гатчинского университета сегодня люди в касках и бронежилетах. Сотрудники Федеральной службы безопасности России и Министерства внутренних дел РФ, бойцы Специального отряда быстрого реагирования проводят обыски в ректорате вуза.

Вскрыты кабинеты проректора по безопасности и управлению инфраструктурой, кабинет бухгалтерии. Также появились кадры задержания уже ректора университета Александра Туфанова. К нему оперативники пришли домой.

Всех подозревают в организации незаконной миграции. Схема работала несколько лет и приносила хорошую прибыль. Всем желающим иностранцам за деньги оформляли учебные визы-приглашения. И о бизнесе знал весь вуз.

Среди легализованных гостей были граждане Пакистана, Сирии, Египта. По версии следователей, только за ноябрь 2024 года подозреваемые отправили больше 20 поддельных приглашений иностранцам, используя имя университета, и после постоянно продлевали срок их действия.

Речь может идти о сотнях легализованных мигрантах. А цена каждого приглашения: 100-150 тысяч рублей. То есть, заработок составил не менее четырех миллионов рублей. Поставкой клиентов занимался некий предприниматель из Московской области, фамилия которого уже фигурировала в подобном разбирательстве больше года назад. Тогда был задержан ректор реставрационно-строительного института Петербурга. По той же статье.

Схема максимально похожа. Бизнесмен также оказался под стражей, но налаженный канал поставки мигрантов, видимо, продолжил работу уже в другом вузе. В какой-то момент деятельность достигла таких масштабов, что проректору Гатчинского университета даже пришлось нанимать дополнительный персонал: пять человек, которые занимались именно оформлением студентов-мигрантов. При этом о последствиях никто не думал.

«Учебные заведения и их руководство, прорабатывая такую схему, они не задумываются о том, какую цель преследуют такие граждане. Не исключено, что эта организация может иметь какие-то террористические, экстремистские стремления», — заявил бывший оперуполномоченный уголовного розыска г. Москвы, начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков.

Стоимость такой легализации относительно других методов откровенно дорогая. И пользуются подобной схемой не рядовые рабочие и приезжие.

«Организация этой преступной схемы в университете достаточно проста, потому что она не вызывает ни у кого сомнения. Действительно, университет может приглашать студентов из арабских стран. Лица, которые имеют преступный умысел на организацию незаконной миграции, позволяют беспрепятственно проникать на территорию РФ иностранным лицам, которые могут нанести существенный вред государству», — объяснила адвокат, бывший сотрудник миграционной службы Виктория Шевцова.

Судя по всему, это не последнее задержание, связанное с легализацией мигрантов в вузах. Дело поставлено на поток. Правоохранители уже хорошо изучили прибыльную схему, теперь взялись за ее полное устранение.