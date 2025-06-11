Кабинет министров Забайкальского края отправлен в отставку

Крайне неожиданно закончилось обычное рабочее заседание правительства в Забайкальском крае. Весь кабинет министров в полном составе отправили в отставку. Жесткое решение принято после визита в регион генерального прокурора, который получил десятки жалоб от жителей. Касаются они буквально всех социальных сфер — плохих дорог, отсутствия связи, света, тепла. Теперь чиновники смогут вернуться на должности, только если докажут, что умеют работать. Есть ли у них шанс, оценил корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Власть в Забайкалье полетела из насиженных кресел — подчистую, без исключений. Министры и заместители — все разом отправлены губернатором Александром Осиповым в отставку.

Поводом стали жалобы жителей, с которыми они массово пошли не к местным чиновникам, а к генеральному прокурору страны. И были услышаны.

«Незамедлительно сейчас же вмешаемся. Мы окажем вам всестороннюю помощь и восстановим ваши права», — пообещал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

На совещании с прокурором поднимали избитые проблемы: мусор, разбитые дороги, перебои с транспортом, разваливающаяся социальная инфраструктура.

Яркий тому пример — Оловянинская больница. Здание было построено 60 лет назад. За это время износились коммуникации, протекает крыша.

«Ураганный ветер снес рубероидное покрытие крыши, часть отлива, и стена сейчас промокает и потихоньку разрушается», — рассказал заведующий Оловянинской центральной районной больницы Григорий Захурдинов.

Причем забайкальцы не только лечатся и учатся в аварийных больницах и школах. 26 тысяч человек выживают в аварийных домах. Одному из них уже исполнилось 125 лет, от старости он буквально стоит на костылях — в двух квартирах стоят опоры из-за угрозы обрушения. Расселить людей власти обещают лишь через 18 лет.

«Мы и до губернатора доходили. Нас, правда, туда не пустили. Ну, я так думаю, он даже и не знает о нашем существовании, о бараке. Потому что никаких ответов-то не было. Всегда нас отталкивают, отбрасывают, и все», — посетовала местная жительница.

«Выживают за свой счет, получается, в подобных домах. Даже домами их не назовешь. А администрация, она у нас мониторит, как люди выживают. И люди там живут с детьми. Мужья на специальной военной операции долг родине отдают, а здесь такое бездушное отношение со стороны чиновников», — заявил Краснов.

Обращения в большинстве случаев касались социальных прав граждан. Вдова участника СВО — Анна Елгина — не получила положенную региональную выплату после гибели мужа. Властями она неожиданно была «приостановлена» с 2025 года.

«28 декабря отменили их. Незаконно, получается, нам отказали, потому что до отмены еще погиб он. Ушел добровольцем в октябре, в декабре уже погиб», — рассказала Елгина.

Комиссия Генпрокуратуры начала проверки задолго до визита в регион Краснова — инспектировали школы, больницы, стройки. Итог — жесткая перезагрузка власти. Губернатор Осипов заявил, что члены правительства переходят в статус и. о. до нового кадрового состава.

«Это не его люди? Он не знал, что они делают? Есть один конкретный человек, который отвечает за все, что происходит в вверенном ему регионе. В данном случае это губернатор Осипов. Вперед. Поэтому мне кажется, это так. Попытка вместо себя выставить каких-то других людей в качестве виновных», — заявил политолог Дмитрий Солонников.

Генпрокурор дал поручения по каждому обращению жителей Забайкалья. Исполнение на его личном контроле.