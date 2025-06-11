Забрать грибок на память: эксперт рассказала об опасностях маникюра в салонах

Перед походом на процедуру лучше убедиться в надлежащем соблюдении сотрудниками норм безопасности и требований СанПиН.

Гепатитом B можно заразиться, просто сходив на маникюр. Объясняется такая опасность высокой степенью заразности вируса при прикосновениях. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, кандидат медицинских наук, Дарья Умрик.

По словам эксперта, вирус передается через контакт с кровью, поэтому он может сохраняться на маникюрных ножницах и кусачках для кутикулы. При порезе существует вероятность инфицирования.

«Многократное использование одноразовых инструментов, например апельсиновых палочек или щеточек, — тоже тревожный звоночек, ведь ими тоже можно попасть в открытую рану и „подарить“ клиенту не только гепатит, но и грибок, например», — рассказала Умрик.

Специалист также отметила, что перед походом в салон лучше убедиться в надлежащем соблюдении его сотрудниками норм безопасности и требований СанПиН.

К тому же Умрик заявила, что сейчас технологии нейл-сервиса шагнули далеко вперед и теперь можно ограничиться только аппаратным маникюром, во время которого риски микропорезов и воспалений минимальны.

Гепатит B является вирусным заболеванием, поражающим печень. Он бывает двух видов: хронический и острый. Заразиться гепатитом можно разными способами: от небезопасных половых связей до простых порезов. Всего, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, на 2022 год в мире насчитывалось 254 миллиона инфицированных. Ежегодно фиксируется около 1,2 миллиона новых случаев. В России в 2023 году гепатитом B заразилось около 12,5 тысяч человек.

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