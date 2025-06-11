США сократят военную помощь Украине в 2026 году

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По словам Пита Хегсета, цель подобного решения — стимулировать Киев к началу мирных переговоров.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

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США сокращают бюджет для поставок оружия Украине, об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

По его словам, уже в следующем году на поддержку Киева будут выделять меньше средств, чтобы подтолкнуть режим президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по мирному урегулированию. Судя по всему, так нынешняя американская администрация пытается предотвратить эскалацию конфликта.

Впрочем, Хегсет не уточнил, насколько масштабными будут сокращения поставок. Отмечу, что только за прошлый год Украина получила от США оружия на 14 миллиардов долларов.

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