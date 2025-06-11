Невероятная красота: в небе над россией взошла «Клубничная» Луна

Эфирная новость 26 0

Название пришло к нам из культуры коренных народов Америки.

Фото, видео: 5-tv.ru

В небе над Россией взошла «клубничная» Луна! Спутник Земли приобрел насыщенный красный оттенок.

Название пришло к нам из культуры коренных народов Америки. В июне племена индейцев начинали сбор дикой ягоды.

А вот «клубничный» цвет не имеет к названию никакого отношения. Красноватый оттенок в начале лета Луна приобретает один раз в 18 лет, когда находится в самой низкой точке. В северных широтах она вовсе не взойдет над горизонтом.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.60
-0.55 89.79
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:44
Мы— русские: Машков высказался о единстве национальностей в России
7:30
«Солнцепек» накрыл огнем опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:24
Невероятная красота: в небе над россией взошла «Клубничная» Луна
7:10
США сократят военную помощь Украине в 2026 году
6:54
«Хочется сказать нет»: глава британских ВС по-русски прокомментировал планы НАТО
6:37
Когда успела? Сеть взорвалась обсуждениями возможной свадьбы Тэйлор Свифт

Сейчас читают

Эвакуация в один конец, или Зоны смерти огромных размеров: Израиль лишает Газу людей
«Волнительно и трепетно»: SHAMAN выступил для участников СВО
Бьянка против соседей: певица решила купить новое жилье
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025