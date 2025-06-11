Невероятная красота: в небе над россией взошла «Клубничная» Луна
Название пришло к нам из культуры коренных народов Америки.
Фото, видео: 5-tv.ru
В небе над Россией взошла «клубничная» Луна! Спутник Земли приобрел насыщенный красный оттенок.
Название пришло к нам из культуры коренных народов Америки. В июне племена индейцев начинали сбор дикой ягоды.
А вот «клубничный» цвет не имеет к названию никакого отношения. Красноватый оттенок в начале лета Луна приобретает один раз в 18 лет, когда находится в самой низкой точке. В северных широтах она вовсе не взойдет над горизонтом.
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