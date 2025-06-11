За каменной стеной: в каких случаях можно получить штраф за забор на даче

Особенно внимательно стоит относиться к установке ограждения между соседними участками.

За глухой забор на участке дачников не будут штрафовать. В этом информационное агентство URA.RU уверил юрист и правовед Максим Воронцов.

В интернете и в некоторых региональных СМИ стали распространять информацию о том, что 8 июня 2025 года в силу вступает закон, запрещающий сплошные заборы высотой выше 1,8 метра. Однако эти данные ошибочные, сказал эксперт.

«Никаких новых законодательных актов о заборах на федеральном уровне не принималось, юристы в этой области следят за нормативкой. Ни я, ни мои коллеги ничего такого не видели. То, что сейчас выдается, начали выдавать за новые законы — это давно существующие строительные нормы и правила, которые носят преимущественно рекомендательный характер», — пояснил юрист.

Он подчеркнул, что, согласно строительным нормам, между участками советуют ставить сетчатое ограждение высотой до 1,8 метра или не ставить вовсе. Такой тип забора помогает соблюдать санитарную и пожарную безопасность, а также обеспечивать вентиляцию и достаточное освещение территории.

Однако все это не является обязательными к исполнению требованиями, к тому же внешние заборы и вовсе никаким образом не регламентированы.

Проблемы могут возникнуть, если сосед подаст в суд с жалобой на ограждение между участками. И, опираясь на эти нормы, вас могут оштрафовать. Кроме того, нарушения границ между участками тоже приведут к санкциям, предупредил Воронцов.

Стоит также учесть, что некоторые муниципалитеты и регионы могут регламентировать внешний вид заборов: высоту, материалы и архитектурный облик. За нарушения уже этих требований в некоторых местах действительно могут выписать штраф.

Ранее 5-tv.ru писал о том, из-за чего могут изъять дачный участок.