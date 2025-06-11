За каменной стеной: в каких случаях можно получить штраф за забор на даче

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Юрист Воронцов: за сплошной забор дачников штрафовать не будут

За глухой забор на участке дачников не будут штрафовать

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Особенно внимательно стоит относиться к установке ограждения между соседними участками.

За глухой забор на участке дачников не будут штрафовать. В этом информационное агентство URA.RU уверил юрист и правовед Максим Воронцов.

В интернете и в некоторых региональных СМИ стали распространять информацию о том, что 8 июня 2025 года в силу вступает закон, запрещающий сплошные заборы высотой выше 1,8 метра. Однако эти данные ошибочные, сказал эксперт.

«Никаких новых законодательных актов о заборах на федеральном уровне не принималось, юристы в этой области следят за нормативкой. Ни я, ни мои коллеги ничего такого не видели. То, что сейчас выдается, начали выдавать за новые законы — это давно существующие строительные нормы и правила, которые носят преимущественно рекомендательный характер», — пояснил юрист.

Он подчеркнул, что, согласно строительным нормам, между участками советуют ставить сетчатое ограждение высотой до 1,8 метра или не ставить вовсе. Такой тип забора помогает соблюдать санитарную и пожарную безопасность, а также обеспечивать вентиляцию и достаточное освещение территории.

Однако все это не является обязательными к исполнению требованиями, к тому же внешние заборы и вовсе никаким образом не регламентированы.

Проблемы могут возникнуть, если сосед подаст в суд с жалобой на ограждение между участками. И, опираясь на эти нормы, вас могут оштрафовать. Кроме того, нарушения границ между участками тоже приведут к санкциям, предупредил Воронцов.

Стоит также учесть, что некоторые муниципалитеты и регионы могут регламентировать внешний вид заборов: высоту, материалы и архитектурный облик. За нарушения уже этих требований в некоторых местах действительно могут выписать штраф.

Ранее 5-tv.ru писал о том, из-за чего могут изъять дачный участок.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.60
-0.55 89.79
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
«Немецкие ракеты будут бить по России»: в Госдуме предостерегли Берлин от передачи Киеву Taurus
12:15
Расжировка к сезону: манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к лету
12:01
Путь домой: освобожденные из украинского плена бойцы доставлены в Москву
11:45
Российские спортсмены и судьи возвращаются на международную арену
11:39
Законом не запрещено: экстрасенсов стало больше, чем врачей и ученых вместе взятых
11:20
«Перед рассветом»: спектакль Михалкова расскажет истории о жителях Германии времен Третьего рейха

Сейчас читают

Теперь официально? Анна Пересильд пришла на церемонию ТЭФИ с Ваней Дмитриенко
«Это уже не мои проблемы»: что произошло между Лепсом и его молодой невестой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025