Суждено быть союзниками: Мединский высказался о конфликте России и Украины

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Мединский: конфликт Украины и России усиливает различия братских стран

Конфликт усугубляет различия между Россией и Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва хочет прийти к миру как можно быстрее.

Конфликт усугубляет различия между братскими народами Украины и России. Об этом газете The Wall Street Journal (WSJ) сказал Владимир Мединский — помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Незалежной.

«Это как конфликт между двумя братьями — старшим и младшим, — о том, кто из них умнее и влиятельнее. Этот конфликт, к сожалению, усугубляет различия (между Россией и Украиной. — Прим. ред.), и поэтому мы хотим закончить его как можно быстрее», — прокомментировал Мединский.

По его словам, не совсем корректно сравнивать то, что происходит на Украине, с войной между Англией и Францией, как это часто делают на Западе. Потому что у этих двух стран не было такой близкой связи, как культурной, так и исторической.

А в конфликте в Незалежной происходит братоубийство, ведь наши государства, которым суждено быть союзниками, представляют один народ, с одним языком и одной историей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Украина не может отказаться от переговоров с Россией.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.60
-0.55 89.79
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:56
За каменной стеной: в каких случаях можно получить штраф за забор на даче
10:39
«Не получили ответа»: родственники Тиммы подают иск к Седоковой
10:25
За ночь силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника
10:07
Суждено быть союзниками: Мединский высказался о конфликте России и Украины
10:04
Все сгорело: как обычные шашлыки губят гектары леса
9:53
Изъяли из проката и запретили: как снимали «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика

Сейчас читают

Эвакуация в один конец, или Зоны смерти огромных размеров: Израиль лишает Газу людей
«Это уже не мои проблемы»: что произошло между Лепсом и его молодой невестой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025