«Невозможно»: Мединский объяснил, почему с РФ не стоит начинать затяжную войну

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 32 0

Помощник президента РФ Мединский предостерег от начала войны с Россией

Мединский предостерег о конфликтах с Россией

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Глава российской делегации на переговорах в Турции напомнил, что наша страна, так уж исторически сложилось, выходит победителем из конфликтов.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия выигрывает продолжительные бои, именно поэтому с ней нелегко вести многолетние боевые действия. Об этом он рассказал в интервью для WSJ.

«С Россией невозможно вести длительную войну», — отметил Мединский.

Политик привел в пример Северную войну с Швецией, длившуюся 21 год. Россия беспрекословно заняла лидирующую позицию и доказала свой военный потенциал.

Сегодня западные страны совершают большую ошибку, так или иначе участвуя в конфликте на Украине. Как писал 5-tv.ru, Мединский назвал боевые действия «противостоянием старшего и младшего братьев».

Он также добавил, что неправильно сравнивать ситуацию на Украине с войной Франции и Англии. Помощник президента акцентировал внимание на том, что эти две страны не близки ни культурно, ни исторически.

По словам Мединского, Россия и Украина «обречены быть близкими союзниками». Он заявил о желании скорейшего мира, но отметил, что Москва будет вынуждена отвечать на атаки со стороны ВСУ, если Киев продолжит действовать в пользу интересов других стран.

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