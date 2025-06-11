Изгоняла злых духов: на Украине женщина убила трехлетнюю дочь во время обряда

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

На Украине женщина убила трехлетнюю дочь во время обряда

Женщина убила трехлетнюю дочь в Калуше Ивано-Франковской

Фото: www.globallookpress.com/Ingeborg Knol

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По данным местных СМИ, она сняла гибель ребенка на видео.

В Калуше Ивано-Франковской области Украины женщина убила свою трехлетнюю дочь во время ритуала по изгнанию духов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой местную полицию.

«Во время осмотра полицейские обнаружили тело малолетнего ребенка — девочки 2021 года рождения», — отметили в ведомстве.

Мать убитой находилась на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов провели первоначальные следственные действия и изъяли улики. Исходя из материалов стало понятно, что подозреваемая — 32-летняя женщина — совершила умышленное убийство.

Местные СМИ пишут, что женщина проводила над ребенком обряд изгнания духов и записывала процесс на видео. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что школьница из Белгородской области погибла в фонтане от удара током. Девочке было 13 лет. Вместе с подругой она бегала между струями в контактном фонтане, как вдруг упала. Очевидцы рассказывали, что ее ударило током, причем разряд проходил через тело до тех пор, пока воду не отключили.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.60
-0.55 89.79
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:24
«Невозможно»: Мединский объяснил, почему с РФ не стоит начинать затяжную войну
12:59
Изгоняла злых духов: на Украине женщина убила трехлетнюю дочь во время обряда
12:56
Поезд «Аврора» идет на рекорд
12:42
В Федерации гимнастики РФ прокомментировал возвращение спортсменов на международные арены
12:22
«Немецкие ракеты будут бить по России»: в Госдуме предостерегли Берлин от передачи Киеву Taurus
12:15
Расжировка к сезону: манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к лету

Сейчас читают

Теперь официально? Анна Пересильд пришла на церемонию ТЭФИ с Ваней Дмитриенко
«Учебные» визы: руководство вуза в Гатчине подозревают в незаконной легализации мигрантов
«Это уже не мои проблемы»: что произошло между Лепсом и его молодой невестой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025