Мединский сообщил о передаче тел военнослужащих между Россией и Украиной

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 78 0

Завтра стартуют также «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил начале о передачи тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что российская сторона передала украинской 1212 тел боевиков ВСУ. Киев же вернул 27 погибших бойцов ВС РФ.

Мединский добавил, что теперь тела можно будет предать земле по-христиански. Соответствующая работа будет продолжена в последующие дни.

Также стало известно, что завтра между Россией и Украиной стартуют срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными.

Договоренности об обмене телами и пленными были достигнуты между Москвой и Киевом в рамках переговоров в Стамбуле. Однако Незалежная не сразу приступила к их выполнению. Несколько дней рефрижераторы с телами украинских боевиков пробыли на месте обмена, пока из Киева не поступало никаких конкретных сигналов, когда они заберут тела погибших.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.60
-0.55 89.79
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:28
Неизвестный изуродовал статую Диониса в Петербурге
15:07
В холодильнике? Как правильно хранить шоколад
14:52
Дегтярев провел церемонию открытия спортивных объектов в Донбассе и Новороссии
14:28
Мединский сообщил о передаче тел военнослужащих между Россией и Украиной
14:25
Очень ответственный разврат: как деньги воспитывают нашу личность
14:06
«Жестокий урок»: жена Позова поставила точку в отношениях с ним в важный день

Сейчас читают

Теперь официально? Анна Пересильд пришла на церемонию ТЭФИ с Ваней Дмитриенко
«Учебные» визы: руководство вуза в Гатчине подозревают в незаконной легализации мигрантов
«Это уже не мои проблемы»: что произошло между Лепсом и его молодой невестой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025