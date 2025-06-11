Мединский сообщил о передаче тел военнослужащих между Россией и Украиной

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил начале о передачи тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что российская сторона передала украинской 1212 тел боевиков ВСУ. Киев же вернул 27 погибших бойцов ВС РФ.

Мединский добавил, что теперь тела можно будет предать земле по-христиански. Соответствующая работа будет продолжена в последующие дни.

Также стало известно, что завтра между Россией и Украиной стартуют срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными.

Договоренности об обмене телами и пленными были достигнуты между Москвой и Киевом в рамках переговоров в Стамбуле. Однако Незалежная не сразу приступила к их выполнению. Несколько дней рефрижераторы с телами украинских боевиков пробыли на месте обмена, пока из Киева не поступало никаких конкретных сигналов, когда они заберут тела погибших.