«И не только они»: США примут участие в песенном конкурсе «Интервидение-2025»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 42 0

США примут участие в песенном конкурсе «Интервидение-2025»

Представители США примут участие в песенном конкурсе «Интервидение-2025»

Фото: 5-tv.ru

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Имена представителей раскроют позже.

Представители США примут участие в международном песенном конкурсе «Интервидение-2025». Об этом сообщила руководитель пресс-службы конкурса Анастасия Григорьева. Имена участников пока держат в секрете.

«Это 19 иностранных государств и Россия. В общей сложности 20. <…> Среди этих 20 стран США действительно есть. И не только они. В целом и африканские страны, и страны Латинской Америки, и Азия, Достаточно широкая география», — рассказала в беседе с 5-tv.ru Григорьева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России уже кипит подготовка к «Интервидению». Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, представил конкурсную песню, автором которой стал композитор и продюсер Максим Фадеев. Тандем обещает стать одним из самых ярких на грядущем музыкальном шоу.

Композиция получилась мощной и эмоциональной. В центре — история боли, отказа и любви, которая не получила ответа. Фадеев создал не просто трек, а звуковую драму: куплеты — сдержанные, почти интимные, а припевы — словно взрыв, уносят в невесомость чувств.
Голос SHAMAN в этой песне звучит иначе — глубже, выразительнее, многослойнее. Он не просто поет, а будто проживает каждую ноту. Слушатель в этот момент не наблюдает — он чувствует.

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