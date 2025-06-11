Путин назвал ядерную триаду основой суверенитета России

Большую часть стратегических сил составляют современные вооружения.

Ядерная триада по-прежнему служит основой национальной безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания по государственной программе вооружений.

«Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире», — сказал он.

Он отметил, что сегодня 95% стратегических ядерных сил составляют современные вооружения — это рекорд среди всех ядерных держав. Путин также подчеркнул, что Россия будет продолжать усиливать боевой потенциал армии, делая ставку на передовые системы с высоким модернизационным ресурсом.

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Ядерный арсенал, по мнению главы государства, должен не просто сохраняться, но и развиваться в ногу со временем — с учетом технологических вызовов и внешних угроз. В центре внимания остаются технологии, которые обеспечивают эффективность и устойчивость в любой военной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин продлил срок ответных мер на санкции против нефти РФ до конца 2025 года.