Умер сооснователь группы The Beach Boys Брайан Уилсон

Коллектив обрел мировой успех в 1960-х годах.

Американский музыкант, автор песен и сооснователь группы The Beach Boys Брайан Уилсон скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на заявления семьи.

«Семья сообщила о смерти на его официальной странице в интернете, но не предоставила никакой дополнительной информации», — пишет издание.

Брайан Уилсон в первую очередь известен как основатель культовой американской группы The Beach Boys. Собрал ее в 1960 году вместе с братьями Деннисом и Карлом. В то же десятилетие группа снискала мировую известность. Такие песни, как I Get Around, California Girls и Surfin’ USA, стали хитами. Под стать своему названию, главными темами коллектива были море, пляжи и спортивные автомобили. Уилсон прожил всю жизнь в родном Лос-Анджелесе и всегда любил смотреть на море.

