Умер сооснователь группы The Beach Boys Брайан Уилсон

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 19 0

Тhе Wаshingtоn Роst: сооснователь The Beach Boys Брайан Уилсон умер в 82 года

Любил море. Умер сооснователь группы The Beach Boys Брайан Уилсон

Фото: Jeffrey Geller/Zuma/ТАСС

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Коллектив обрел мировой успех в 1960-х годах.

Американский музыкант, автор песен и сооснователь группы The Beach Boys Брайан Уилсон скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на заявления семьи.

«Семья сообщила о смерти на его официальной странице в интернете, но не предоставила никакой дополнительной информации», — пишет издание.

Брайан Уилсон в первую очередь известен как основатель культовой американской группы The Beach Boys. Собрал ее в 1960 году вместе с братьями Деннисом и Карлом. В то же десятилетие группа снискала мировую известность. Такие песни, как I Get Around, California Girls и Surfin’ USA, стали хитами. Под стать своему названию, главными темами коллектива были море, пляжи и спортивные автомобили. Уилсон прожил всю жизнь в родном Лос-Анджелесе и всегда любил смотреть на море.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ушла из жизни бывший главный режиссер «Цирк Никулина на Цветном бульваре» Оксана Дружинина. Об этом стало известно из сообщения генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.

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