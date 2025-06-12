«Не было шуткой»: о чем Илон Маск вел переговоры с Россией в начале 2000-х

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Илон Маск вел переговоры с Россией в начале 2000-х

«Не было шуткой»: Илон Маск вел переговоры с компанией «Космотрас»

Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

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Встреча предпринимателя и представителей одного предприятия прошла в начале 2000-х годов.

В начале 2000-х годов американский предприниматель Илон Маск вел в России переговоры с компанией «Космотрас». Об этом РИА Новости рассказал источник, который был участником встречи бизнесмена и представителей компании.

«Команду Маска интересовала не сама ракета, а пусковая услуга, то есть они планировали запустить какую-то свою полезную нагрузку на российской ракете», — сообщил инсайдер.

Он уточнил, что предприниматель стремился отправить в что-то в космос на нескольких ракетах, а не на одной.

Ранее отец миллиардера Эррол Маск на «Форуме будущего 2050» сообщил, что его сын, когда только заинтересовался космонавтикой как бизнесом, предпринимал попытку купить российскую ракету. Однако ему отказали, сочтя намерения Маска-младшего шуткой.

Это и побудило предпринимателя, его родителя и еще нескольких человек строить ракеты самостоятельно в Калифорнии, тем самым создав основу для компании SpaceX.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Илона Маска сравнил столицу России с итальянским Римом.

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