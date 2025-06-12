Более 240 человек находились на борту разбившегося Boeing 787 Dreamliner в Индии

Более 240 человек находились на борту Boeing 787 Dreamliner, разбившегося вблизи аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно данным телеканала, на борту есть выжившие, их увезли в больницу. Известно, что самолет принадлежал авиакомпании Air India. Он выполнял рейс AI171 из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмадабаде в Лондон.

Согласно данным Flightradar24, крушение произошло всего через несколько секунд после взлета.

Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях очевидцы, борт рухнул недалеко от жилых кварталов. О разрушения на земле пока информации нет. На кадрах с места происшествия также видно густой шлейф серого дыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту следующего в сектор Газа судна с Гретой Тунберг объявили тревогу. На корабль поднялись представители израильской армии. Глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дала указание на недопуск «флотилии Греты Тунберг» к берегам сектора Газа. Политик нарек Тунберг «антисемиткой», а также призвал развернуть корабль, на котором она перемещалась.