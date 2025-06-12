Общежитие медицинского колледжа тушат в Ахмадабаде после крушения самолета

Пожарные тушат пострадавшее во время крушения самолета Boeing 787 Dreamliner здание общежития медицинского колледжа. Кадры с места пришествия предоставило индийское информационное агентство ANI News на своей странице в социальной сети X (бывший «Twitter»).

Пассажирский самолет авиакомпании Air India Boeing 787 Dreamliner летел из Ахмедабада в Лондон. Крушение произошло почти сразу после взлета. Он упал на жилой квартал недалеко от аэропорта.

На борту находилось 242 человека, включая двух пилотов и десятерых бортпроводников. По предварительной информации, погибли 110 человек. Пострадавших с места происшествия выносили на носилках. Их госпитализировали в больницу.

Сейчас в зоне крушения работают спасательные службы. Происходит разбор завалов и тушение огня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Генконсульство раскрыло данные о наличии россиян на борту Boeing 787 Dreamliner.