Общежитие медицинского колледжа тушат в Ахмадабаде после крушения самолета

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Самолет упал в индийском городе меньше чем через минуту после взлета.

Пожарные тушат пострадавший во время крушения самолета дом

Фото: www.globallookpress.com/ Faisal Bashir

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пожарные тушат пострадавшее во время крушения самолета Boeing 787 Dreamliner здание общежития медицинского колледжа. Кадры с места пришествия предоставило индийское информационное агентство ANI News на своей странице в социальной сети X (бывший «Twitter»).

Пассажирский самолет авиакомпании Air India Boeing 787 Dreamliner летел из Ахмедабада в Лондон. Крушение произошло почти сразу после взлета. Он упал на жилой квартал недалеко от аэропорта.

На борту находилось 242 человека, включая двух пилотов и десятерых бортпроводников. По предварительной информации, погибли 110 человек. Пострадавших с места происшествия выносили на носилках. Их госпитализировали в больницу.

Сейчас в зоне крушения работают спасательные службы. Происходит разбор завалов и тушение огня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Генконсульство раскрыло данные о наличии россиян на борту Boeing 787 Dreamliner.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:42
На Пятом канале продолжается сбор средств в рамках акции «День добрых дел» для маленького Данилы
14:37
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета
14:28
Общежитие медицинского колледжа тушат в Ахмадабаде после крушения самолета
14:05
«У нас будет очень красивая»: Слава и Серж сделали неожиданное заявление
13:57
Крушение изнутри: опубликовано видео пассажира Boeing 787 Dreamliner
13:36
Пассажирский Boeing упал на общежитие врачей в Индии: что известно к этому часу

Сейчас читают

О таком мечтала каждая: культовые платья из романтических комедий нулевых
Теперь официально? Анна Пересильд пришла на церемонию ТЭФИ с Ваней Дмитриенко
«Это уже не мои проблемы»: что произошло между Лепсом и его молодой невестой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025