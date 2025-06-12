Названо число жертв на земле при падении самолета на общежитие в Индии

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 64 0

Около 20 студентов могли погибнуть из-за падения самолета на общежитие в Индии

Фото, видео: x.com/BengaluruRains; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Здание сильно пострадало.

Около 20 студентов могли погибнуть из-за падения самолета Boeing 787 Dreamliner на общежитие в Индии. Об этом сообщили местные СМИ.

На кадрах с места происшествия видны сильные повреждения жилых помещений. Стены и крыши общежития обрушены, а в воздухе витает густой дым от возгораний. На данный момент нет точной информации о количестве погибших.

Оперативные службы, включая пожарных и спасателей, активно работают на месте трагедии, занимаются разбором завалов и поиском выживших. Специалисты также занимаются выяснением причин катастрофы, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов в будущем.

Подробности об авиакатастрофе

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий авиакомпании Air India, вылетел из Ахмедабада, направляясь в Лондон. Однако крушение произошло почти сразу после взлета, когда лайнер потерял управление и упал на жилой район рядом с аэропортом.

На борту судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять членов экипажа. Согласно предварительным данным, жертвами трагедии стали 110 человек. Пострадавших с места аварии выносили на носилках. Они были срочно доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Якутии на руднике Сарылах обрушилась горная порода.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:05
«Поздравили Димку!» — бросившая Позова в день рождение жена заглянула к нему на огонек
15:40
Группа российских военнослужащих вернулась из плена ВСУ в рамках обмена
15:15
Это мой бой: кто станет главным соперником SHAMAN на «Интервидении-2025»
14:55
Названо число жертв на земле при падении самолета на общежитие в Индии
14:42
На Пятом канале продолжается сбор средств в рамках акции «День добрых дел» для маленького Данилы
14:37
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета

Сейчас читают

Опубликованы кадры падения пассажирского самолета на жилые дома в Индии
Пойте и любите! SHAMAN написал зажигательную песню ко Дню России
О таком мечтала каждая: культовые платья из романтических комедий нулевых
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025