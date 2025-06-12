«Я хочу от тебя детей!»: SHAMAN спустился к зрителям во время концерта на Красной площади

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 63 0

SHAMAN спустился к зрителям во время концерта на Красной площади

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Артист нескоро забудет это приключение.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, спустился к зрителям во время концерта на Красной площади, чтобы поздравить их с Днем России. Сопровождавшая певца команда 5-tv.ru отмечает, что публика встретила его с невероятным восторгом.

На концерте в честь Дня России выступили народные и заслуженные артисты РФ. В их числе также были Хибла Герзмава, Лариса Долина, Олег Газманов и Николай Расторгуев.

Появление SHAMAN вызвало ажиотаж среди гостей. Кто-то отреагировал сдержанно, другие воспользовались шансом и показали исполнителю свою искреннюю признательность и любовь. У всех, конечно, эти чувства выражаются по-разному.

«Я хочу от тебя детей!» — кричали особенно активные гости.

Для SHAMAN это также был незабываемый опыт. Он признался, что не может подобрать слов, которые смогли бы описать эмоции от общения со зрителями. Зато артист справился с характеристикой новой песни «Гуляй, Россия!».

«Песня веселая, песня разухабистая. Называется «Гуляй, Россия!» — рассказал Ярослав.

Он объяснил, что надеялся вложить в композицию то, что ощущал каждый из гостей концерта на Красной площади — единение и состояние безудержного счастья.

«И я очень рад, что моя песня влилась в этот поток энергии, и сегодня здесь, в самом центре нашей необъятной Родины, в Москве, на Красной площади, сердце народа России бьется воедино», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто станет главным соперником SHAMAN на «Интервидении-2025».

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