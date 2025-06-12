Это мой бой: кто станет главным соперником SHAMAN на «Интервидении-2025»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 74 0

SHAMAN назвал себя самого своим главным соперником «Интервидении-2025»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Артист представляет Россию на конкурсе.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, заявил, что главным его соперником как на конкуре «Интервидение», так и в жизни является он сам. Об этом он рассказал 5-tv.ru на церемонии запуска часов обратного отсчета до «Интервидения-2025».

«Это самая главная конкуренция, самое главное, если хотите, внутренне сражение, битва, поединок», — сказал он корреспонденту.

Артист будет представлять Россию с песней «Прямо по сердцу». По словам Дронова, главным посылом этой композиции является любовь.

В свою очередь, заслуженный артист РФ Дима Билан пожелал зрителям получить новые, свежие ощущения, которые хочет предложить «Интервидение».

«Я желаю зрителям „Интервидения“ проникнуться, почувствовать себя частью этого мероприятия и получить удовольствие», — добавил рэпер Александр Степанов (ST),

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс эстрадной песни. Изначально он проводился с 1960-х по 1980-е годы. Организаторами выступала Международная организация радиовещания и телевидения. Участие в конкурсе принимали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области. Известно о 20 странах, подтвердивших свое участие.

Впервые о том, что SHAMAN представит Россию на конкурсе, стало известно 19 мая. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, любят ли киски песни SHAMAN, и что по этому поводу считает сам артист.

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