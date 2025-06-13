«Думал, что умру» выживший в авиакатастрофе в Индии встретился с премьером Моди

Вишвас Кумар Рамеш — единственный из пассажиров судна, и кто смог сохранить жизнь в этой катастрофе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил единственного выжившего в крушении самолета Boeing 787 Dreamliner, Вишваса Кумара Рамеша, сообщает Reuters. Тот рассказал главе правительства, что до последнего не верил в шанс спастись. Его слова приводит DD.

Выживший — 40-летний Вишвас Кумар Рамеш, гражданин Великобритании. В Индию он прибыл на несколько дней, чтобы увидеться с родственниками. Обратно летел вместе со своим братом, Аджаем Кумаром Рамешем 45 лет. Вишвас сидел в первом ряду эконом-класса возле иллюминатора. Когда все случилось, он был уверен, что умрет.

«Я не могу поверить, как я выбрался живым. Потому что какое-то время я думал, что умру. Когда я открыл глаза, я понял, что я жив. Я нашел выход из самолета после крушения», — рассказал Вишвас.

Он добавил, что спустя минуту полета появилось ощущение, словно самолет остановился. Через несколько секунд внутри лайнера зажглись огни, он влетел в общежитие.

«В отличие от меня, часть самолета не была прижата к стене, но ее выходы были сломаны, и я вышел тем же путем. Левая рука немного горела. Позже меня привезли в больницу на скорой помощи», — заключил выживший.

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение у города Ахмедабад в Индии. Так и не набрав нужной высоты, лайнер рухнул на крышу общежития студентов медицинского колледжа. Предполагаемая причина — столкновение со стаей птиц.

На борту находилось 242 человека. Выжить смог только один. Помимо пассажиров и членов экипажа, авиакатастрофа забрала жизни студентов колледжа. Из-под обломков общежития достали как минимум 30 тел. Всего погибло более 300 человек.

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