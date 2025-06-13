Женщина опоздала на рейс и избежала смерти при крушении самолета в Индии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Republic TV: женщина опоздала на рейс Ахмедабад — Лондон и избежала гибели

Женщина опоздала на рейс и избежала гибели при крушении самолета в Индии

Фото: Reuters/Amit Dave

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Всего десять минут в пробке стали решающими в ее жизни.

Женщина всего на десять минут опоздала на свой рейс из Ахмадабада в Лондон, не села в самолет Boeing 787-8 Dreamliner, который потерпел крушение 12 июня сразу после вылета на западе Индии. Благодаря этим десяти минутам Бхуми Чаухан осталась жива. Об этом говорится в репортаже на сайте телеканала Republic TV.

«У меня в голове совершенно пусто. Я благодарна Богу», — поделилась Чаухан.

Бхуми провела двухнедельный отпуск на родине и собиралась вернуться в Лондон, где живет с мужем. Когда она узнала о катастрофе и сотнях жертв, была потрясена до глубины души. Рассказывая свою историю журналистам, она признавалась, что все еще вздрагивает, вспоминая свое чудесное спасение. И благодарит высшие силы за то, что осталась жива.

Чаухан добавила, что она покинула международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Пателя в индийском Ахмадабаде около 13:30 после того, как опоздала на рейс. Рейс Air India в Лондон вылетел около 13:38 и разбился всего через несколько минут в жилом районе недалеко от аэропорта. На борту находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.

Boeing 787-8 Dreamliner упал на здание общежития для врачей. Предварительной причиной крушения названо столкновение с птицами. Спастись удалось только одному пассажиру — 40-летнему гражданину Британии Рамешу Висвашкумару, сидевшему на месте 11А в эконом-классе. Предположительно, он успел выпрыгнуть из самолета в момент падения. Ранее 5-tv.ru публиковал видео авиакатастрофы.

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