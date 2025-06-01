Автоволонтеры Москвы помогают участникам СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 10 0

Они уже отправили 400 тонн вещей, продуктов и лекарств для российских военнослужащих.

Автоволонтеры Москвы помогают участникам СВО

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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Тема:
Спецоперация

Многодетные родители-автоволонтеры из центра соцпомощи «Километры добрых дел» помогают участникам спецоперации, отправляя на фронт вещи, продукты, лекарства и многое другое. Об их работе рассказывает портал mos.ru.

В команде некоммерческой организации 40 постоянных сотрудников. Со времени открытия НКО в 2021 году им уже удалось отправить в зону СВО 400 тонн посылок.

«Начинали помогать с малого: кто-то носки свяжет, другой свечи купит, третий — теплый плед», — рассказали порталу создатели центра Екатерина Бондарчук и Лидия Мартынова.

Кроме того, волонтеры помогают нескольким сотням семей в Москве и Московской области. Среди них есть люди, которые вынужденно покинули приграничные территории России.

Ранее 5-tv.ru писал, как столичные НКО помогают фронту. Команды некоммерческих организаций (НКО) столицы вместе с волонтерами и неравнодушными москвичами изготавливают окопные свечи и маскировочные сети, навещают бойцов специальной военной операции (СВО) в госпиталях и готовят для них обеды, собирают гуманитарную помощь и пишут письма поддержки.

Тема:
Спецоперация
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