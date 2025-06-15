В чешском Литомержице сняли с постамента памятник советскому воину

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 67 0

Местные жители на решение власти отреагировали протестом.

В чешском городе Литомержице демонтировали памятник советскому солдату

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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В чешском городе Литомержице на северо-западе страны демонтировали памятник «Честь и слава Советской армии». Об этом сообщило издание Novinky. Монумент сняли с постамента и перевезли на склад.

Как уточнило издание, судьбу памятника обсуждали в Литомержице в течение нескольких лет. Несмотря на протесты местных жителей, власти приняли решение о демонтаже. На месте работ собралась группа протестующих людей — среди них были как молодые, так и пожилые. Участники акции принесли с собой плакаты и баннеры. Некоторые сравнили демонтаж памятника с попыткой переписать историю.

«Я сомневаюсь, что самой большой проблемой в Литомержице является 50-летняя статуя. А учитывая, что мы отмечаем 80-ю годовщину освобождения нашей родины, в основном Красной армией, это действительно странный способ поклонения», — заявила одна из протестующих Анна Витлачилова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нижневартовске совет ветеранов обратился к местным властям с просьбой установить бюсты командующих времен Великой Отечественной войны в парке Победы.

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