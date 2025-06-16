Трое суток вокруг Земли: ровно 62 года назад в космос впервые отправилась женщина

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Ровно 62 года назад в космос впервые отправилась женщина

Фото, видео: © РИА Новости/РИА Новости; 5-tv.ru

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Валентина Терешкова по прозвищу «Чайка» полетела на орбиту 16 июня 1963 года.

В этот день 62 года назад с Байконура стартовал корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой на борту.

В 12 часов 29 минут по Москве прозвучали легендарные «Эй, Небо! Сними шляпу!». А ее позывной «Чайка» узнал весь мир. Экспедиция продлилась почти трое суток. За это время аппарат сделал 48 оборотов вокруг Земли, преодолев расстояние почти в два миллиона километров.

За свой космический подвиг Терешкова удостоена десятка государственных наград. Среди них — звание Героя Советского Союза, орден Александра Невского, Дружбы народов и другие. В честь первой женщины-космонавта названы школы, улицы и даже кратер на Луне.

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