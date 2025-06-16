С пользой для здоровья: советы по хранению кисломолочки летом от эксперта

Творог и молоко портятся в жару быстрее, чем в другие времена года.

С приходом жарких дней любителям кисломолочных продуктов особенно важно знать, как правильно их хранить и что лучше выбирать. Все дело в том, что при высоких температурах ускоряется процесс их порчи.

Кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина поделилась с Life.ru, в пользу какого творога и молочных продуктов делать выбор и как их хранить в летних условиях.

Первым делом Волокитина просит обращать внимание на упаковку – она должна быть герметичной, без вздутий и различных повреждений. Лучшим вариантом будет вакуумная упаковка или герметичный контейнер. По мнению эксперта, такие упаковки менее подвергаются возможному проникновению бактерий, которые также влияют на свежесть продукции.

Также технолог отмечает, что в составе настоящего творога должны быть только закваска и молоко, без консервантов и растительных жиров.

После покупки важно сразу поместить продукт в самую холодную зону холодильника, а при вскрытии – переложить содержимое в стеклянную или керамическую тару с плотной крышкой.

Нужная температура для хранения творога – это плюс 2-4 градуса. В летний сезон творог можно хранить около 3-4 суток в заводской упаковке, а открытую – не более 24 часов. Если говорить про домашний творог, то его стоит употребить в течение 36 часов.

Как утверждает Зинаида Волокитина, такие условия хранения «распространяются и на другие молочные продукты – сметану, йогурт, ряженку, кефир и простоквашу».

Испорченные продукты имеют свои характерные явления. Например, горький или неприятный кислый запах, появление пятен или плесени. Также важно обращать внимание на упаковку. Если она вздутая – это также является признаком того, что изделие негодно к употреблению.