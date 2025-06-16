Путин поручил ввести должность советника по воспитанию в школах

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 58 0

В обязанности будет входить взаимодействие с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды.

Путин поручил ввести должность советника по воспитанию в школах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание ввести в учебных заведениях страны должности, которые будут заниматься воспитательной работой и взаимодействием с общественными организациями. Об этом стало известно 16 июня из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

«Обеспечить введение во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды», — говорится в перечне поручений Владимира Путина по итогам заседания набсовета «Движения первых».

Органам исполнительной власти Российской Федерации и региональным администрациям предписано создать новую позицию в соответствии с ранее выданными инструкциями. Также необходимо предусмотреть финансирование этой инициативы в федеральном бюджете на период с 2026 по 2028 годы и далее.

Также Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Российским детско-юношеским центром должно подготовить методические рекомендации и оказывать поддержку регионам в процессе внедрения в школах должности советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими организациями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин пообщался с многодетными семьями в преддверии Дня защиты детей.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.51
-0.49 90.94
0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Иран начал очередную масштабную атаку на Израиль
15:18
«Наигралась»: Инстасамка начала сводить татуировки
15:02
Иностранные режиссеры побывали в кинопарке «Москино» и на Киностудии Горького
14:53
В РФ стартовал благотворительный проект «Рыцари детства»
14:44
Предъявите документы: московских таксистов проверили на наличие аттестации
14:30
Древнее подземное водохранилище в Дагестане откроется для туристов этим летом

Сейчас читают

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS — кадры с места происшествия
День летнего солнцестояния: что обязательно нужно сделать 21 июня
Родителям военкора «Известий» Федорчака передали медаль «Доблесть и отвага»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025