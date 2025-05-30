Владимир Путин пообщался с многодетными семьями в преддверии Дня защиты детей

Интересы семей с детьми всегда главный приоритет государства, а традиционные ценности нельзя оспорить или отменить. Об этом президент России Владимир Путин говорил сегодня на встрече с многодетными семьями. Прямо во время беседы решались важные вопросы. Так, президент призвал ввести льготы для многодетных отцов и заявил, что мамам необходимо включать в стаж все отпуска по уходу за детьми. О встрече в дружеской обстановке расскажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Беседа с президентом хоть и проходит по видеосвязи, но для каждого общение ощущается словно в семейном кругу. На связи с Кремлем девять многодетных семей, которых Владимир Путин искренне приветствует в канун Дня защиты детей.

«Сердечно поздравляю с наступающим праздником всех родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников, всех, кто отдает детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом», — сказал Путин.

Внимание к многодетным семьям в стране особое. Государство ежегодно наращивает систему поддержки таких родителей, а они должны быть уверены в заботе и внимании. Президент это не раз подчеркивал на прошлых встречах.

«Именно семья с детьми, ее интересы и благополучие в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, поскольку прямо влияет на уровень и качество жизни», — заявил глава государства.

Перед началом разговора Владимир Путин поздравляет с днем рождения Евгению Родионову из Екатеринбурга. В качестве подарка — поездка всей семьей в Сочи на Красную Поляну, о чем мечтала Евгения.

— Договорились. В какое время года? — спросил президент.

— В июне, — ответила Родионова.

— Хорошо, а почему в июне-то?

— В июле у нас дети в лагерь едут, потом мы еще на озере хотели отдохнуть.

— Хорошо, хорошо. Просто есть еще зимний период, там Рождество, там этот период. Красиво очень, там столько праздников. В общем, вы подумайте.

Эта семья — пример для многих. Ведь все свое время мать десятерых детей посвящает воспитанию. К президенту Евгения обращается с просьбой учитывать для досрочного выхода на пенсию стаж за всех детей. Сейчас по закону в него включают только за четверых.

«Если у меня их 10 или 20, мне все равно за четверых только будут учитывать стаж пенсии», — сообщила она.

«Владимир Владимирович, мы уже по вашему поручению законопроект подготовили, он сейчас проходит процедуру и в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу», — ответила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Вот нам надо просто довести это до конца. Я уверен, что депутаты отреагируют положительно», — сказал президент.

Во время беседы с президентом самые маленькие играют с обувью, другие мило спят на пуфике и мягких креслах. В момент включения в Кемерово уже был вечер. Максим из семьи Балакай решил прочитать президенту стих.

«Здорово! Молодец, Максим. Спасибо тебе большое», — сказал Путин.

А самые старшие подготовили музыкальный сюрприз.

«Браво, спасибо большое! Желаю вам творческих успехов и счастья», — сказал глава государства.

Встречаться с теми, кто по праву носит звание «мать-героиня» и удостоен ордена «Родительская слава», уже традиция президента. Владимир Путин подчеркивает: такая награда олицетворяет глубокое уважение государства и общества к жизненному выбору. В семье Беляевых из Пензы, например, мать супруга в 1979 году была награждена медалью «Мать-героиня».

Родители благодарят Владимира Путина за встречу и помощь, которую делает для них государство. Сейчас в стране более двух миллионов многодетных семей, и с каждым годом их становится все больше.