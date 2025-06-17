Банкротство люксовых брендов ведет к экономическому краху Франции

А вот Франция умудрилась бросить в жернова санкций свою самую дорогую компанию. Холдинг, который владеет такими брендами как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и многими другими за последние три месяца потерял на биржах половину дохода.

Дело в том, что тяжелому люксу сначала перекрыли дорогу в Россию. Потом пришли пошлины, а вместе с ними почти вдвое снизились поставки в США и Китай.

Сейчас компания медленно, но верно идет к банкротству. И если это действительно случится, то это будет самый большой экономических провал пятой республики. И такое Макрону французы уже простить не смогут.