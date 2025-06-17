Банкротство люксовых брендов ведет к экономическому краху Франции

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Стоимость ценных бумаг холдинга, в который входит Christian Dior, стала меньше пандемийной.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Piotr Swat; 5-tv.ru

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А вот Франция умудрилась бросить в жернова санкций свою самую дорогую компанию. Холдинг, который владеет такими брендами как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и многими другими за последние три месяца потерял на биржах половину дохода.

Дело в том, что тяжелому люксу сначала перекрыли дорогу в Россию. Потом пришли пошлины, а вместе с ними почти вдвое снизились поставки в США и Китай.

Сейчас компания медленно, но верно идет к банкротству. И если это действительно случится, то это будет самый большой экономических провал пятой республики. И такое Макрону французы уже простить не смогут.

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