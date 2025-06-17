В Петербурге увеличат число дорожек для велосипедистов

В Петербурге всерьез взялись за безопасность велосипедистов. В новом сезоне уже десятки серьезных аварий, в которых погибли или пострадали люди. И практически в каждой, виноваты именно хозяева велосипедов или самокатов, хотя в городе больше сотни километров специальных дорожек. Так в чем причина — выяснил корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Обводный канал. Один велосипедист едет посреди дороги прямо по сплошной, второй перестраивается, не глядя. Закономерный итог попал на камеру регистратора словно иллюстрация всем известной фразы про два одиночества, которые встретились на ровной дороге. Другому мужчине повезло: водитель вовремя его заметил. А в следующем случае, как бы сказал Остап Бендер, встретились «конкурирующие фирмы». Самокатчик не спешился, а велосипедист проехал на красный. И такого с началом велосезона в Петербурге все больше. Самые элементарные правила, которые написаны кровью, забыты.

«Велосипедист при выезде на дорогу должен занимать правую сторону, если это невозможно в силу каких-то причин, то двигаться по обочине», — объяснил юрист Виктор Безъязычный.

«Все боятся, когда рядом едет велосипедист, страшно ехать», — говорит местный житель-автомобилист.

Впрочем, это недоверие взаимно.

«По дороге опасно ездить — не доверяю автомобилистам», — заявляет велосипедист Владимир Изюмов.

Владимир — велосипедист со стажем. Катается каждый сезон уже много лет. На дорогу выезжает только в крайних случаях, обычно ездит по тротуарам. Конечно, с пешеходами неудобно, но альтернатива — велодорожки — конечно, есть, но в Петербурге они устроены очень уж странно.

«Обрывается… Просто велодорожка заканчивается и пошел тротуар. А в каких-то местах и тротуар заканчивается — и все», — описывает Владимир.

Сейчас в городе на Неве 150 километров велодорожек. Звучит солидно, но если посмотреть на карте, то сразу видно — они как лоскутное одеяло, то тут, то там. Единых маршрутов из района в район сегодня нет.

Профильные чиновники Смольного еще в конце прошлого года разработали специальную велоконцепцию — это планы того, как двухколесная инфраструктура Петербурга будет развиваться в ближайшие годы. Предполагается, что рублем в этом самом развитии будет участвовать не только городской бюджет, но и кикшеринг, и курьерские компании, которые велоинфраструктуру вовсю используют, причем круглый год, и на этом зарабатывают.

«Операторы выразили готовность участвовать в развитии велоинфраструктуры. Мы на стадии подписания соглашения, которое будет регламентировать их финансовое участие», — отметил Михаил Казаков, заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Общую протяженность веломаршрутов в Петербурге чиновники комитета по транспорту обещают увеличить с нынешних 150 километров до 500. Правда только к 2039 году.