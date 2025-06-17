Долой очки: врач-офтальмохирург рассказал о сохранении зрения без оптики

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 93 0

Офтальмохирург Куренков: зрение можно сохранить, не используя очки

Долой очки: эксперт рассказал, как сохранить зрение без оптики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Не всем пациентам требуется коррекция.

С возрастом не обязательно носить очки. Существуют различные иные способы компенсации ухудшающегося зрения. Об этом aif.ru рассказал врач-офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков.

На днях президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии вручения госнаград рассказал о том, как лет пять-шесть назад ему порекомендовали носить очки для коррекции зрения. Когда глава государства надел их, у него закружилась голова. Сейчас Путин читает без очков, не испытывая никаких проблем.

Офтальмохирург подчеркнул, в контексте новости, что президент, скорее всего, столкнулся с пресбиопией.

«Скорее всего, речь идет о состоянии пресбиопии. Это состояние бывает у всех людей, как с изначально хорошим зрением, так и с различными аномалиями рефракции. После определенного возраста человек теряет способность видеть вблизи, и для чтения ему требуются очки. Однако некоторые пациенты не прибегают к ним, а, например, увеличивают шрифт на экранах гаджетов и тем самым обходятся без очков», — рассказал специалист.

Однако Куренков отметил, что не все справляются с пресбиопией сами, и некоторым все же требуется коррекция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно выбрать солнцезащитные очки, чтобы не навредить зрению.

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