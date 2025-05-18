«Ты классный, просто не мое»: Тодоренко бросила Топалова в начале отношений

Оказалось, что у певца были проблемы с алкоголем.

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов кажутся одной из самых прочных и гармоничных пар в шоу-бизнесе. Однако их семья могла не состояться еще в самом начале отношений — и все из-за пристрастия артиста.

Оказывается, что Тодоренко уходила от Топалова из-за алкоголя.

«Я не очень умею культурно пить. Если я пью, то должен достигнуть определенной кондиции, где я уже ничего не помню. Мы выпивали с ее братом, выпивали очень хорошо… Но перешли черту», — рассказал Топалов в одном из интервью.

Певец напился настолько сильно, что утром ничего не помнил. Проснувшись, он обнаружил, что Тодоренко куда-то испарилась, а вместе с ней и ее вещи. Это заставило артиста изрядно понервничать.

«Потом брат (Тодоренко. — Прим. ред.) показал мне видео... Ну там все совсем непристойно. Я несколько дней буквально вымаливал прощения», — вспоминает артист.

Спустя некоторое время Топалову удалось уговорить Тодоренко увидеться. Они встретились в ресторане, где Регина буквально выбила землю из-под ног Влада своей речью.

«Она очень спокойно говорит: «Смотри, это просто не мое. Ты классный... Я не могу вернуться за ту черту, которую ты перешел. Без обид», — вспомнил слова любимой Топалов.

После этого разговора артист не пил алкоголь полтора года. Он получил еще один шанс, которым воспользовался — знаменитости поженились и уже несколько лет живут счастливо в браке, воспитывают двоих детей. А в последнее время ходят слухи, что в семье появится третий малыш.